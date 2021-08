Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda anunța finalizarea implementarii proiectului „ADEPT – Administrație digitala eficienta pentru cetațenii din Turda” Primaria Municipiului Turda anunța finalizarea implementarii proiectului „ADEPT – Administrație digitala eficienta pentru cetațenii din Turda”, finanțat

- NEXTFITNESS & WELLNESS S.R.L cu sediul in TIMIS, localitatea Timisoara, str. Str. CRISAN, nr. 41A, CAMERA 1, telefon 0722287446, inregistrata sub nr. J35/4597/2017 la oficiul Registrului Comertului, CUI/CIF 38569357, reprezentata legal prin SERGIU-ADRIAN IRIMESCU, in calitate de Beneficiar, denumita…

- SC DAN EUROTRANS SRL anunța finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute...

- COMUNICAT DE PRESA Targoviște, 17.06.2021 – 19.06.2021 Comunicat de presa privind finalizarea derularii proiectului cu titlul „Investiție noua in cadrul Post-ul Comunicat de presa: Finalizarea derularii proiectului „Investiție noua in cadrul firmei DIP INTERNAȚIONAL SRL” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Comunicat de presa Data 30 iunie 2021 Finalizarea proiectului ”Creșterea performanței energetice pentru cladirea tip Internat și cladirea Cantina a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrari conexe” Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, in calitate de Beneficiar,…

- Articolul Comunicat presa privind finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” apare prima data in Curierul National .

- Anunț de presa privind finalizarea proiectului „Grant capital de lucru pentru MONTANA-POPA SRL” Comunicat de presa 08.06.2021 Anunț de presa privind finalizarea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU MONTANA-POPA S.R.L.” S.C. MONTANA-POPA S.R.L. cu sediul in Judet ALBA, localitatea Blaj, str. Str.…

- Societatea comerciala ECO AGRUM SRL a derulat, in perioada de 16.04.2018 - 31.05.2021, proiectul "Construire și dotare unitate de producție mobilier poliratan", cos SMIS 104430, in cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020).