ANUNŢ de MAXIMĂ IMPORTANŢĂ: guvernul pregăteşte achiziţia de tablete şi laptopuri pentru autorităţile locale de 100 de miloane de euro "Avem cateva proiecte legislative. Decontare pentru 500.000 de laptopuri și tablete de 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru autoritațile locale. 50 de milioane de euro pentru decontarea catre autoritați pentru produse de igiena și protecție sanitara și 25 de milioane de euro pentru decontarea pentru achiziționarea containere unde nu exista rețea de apa sau structura nu permite organizarea cursurilor. Deblocarea concursurilor pentru posturile de personal didactic și nedidactic, dar și asistenți medicali. In cadrul acestui proiect de lege se va prevede și modul in care se… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- Raluca Turcan a anunțat ca jumatate de milion de tabelte și laptopuri vor fi cumparate, din fonduri europene, pentru autoritațile locale, iar din 50 de milioane de euro se vor cumpara produse de igiena. Totodata, pentru inceperea anului școlar, Guvernul va cumpara containere care se vor transforma…

- Guvernul a alocat din fondul de rezerva suma necesara pentru achizitia a 250.000 de tablet și va deconta cheltuielile facute de autoritatile locale pentru achizitionarea a 200.000 de laptopuri suplimentare, pentru inceperea noului an școlar, a spus premierul Ludovic Orban, miercuri, in Parlament, care…

- Presedintele Romaniei a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte cu jurnalistii acreditati la Cotroceni, ca scolile se vor deschide fizic pe 14 septembrie, urmand a fi luate norme de igienizare speciale in institutiile de invatamant. „Am avut o intalnire cu ministrii si premierul, am luat cateva…

- Ministerul Educatiei pregateste achizitia a 74.000 de laptopuri, pentru peste 1.100 de licee, pe langa cele 250.000 de tablete destinate elevilor din mediile defavorizate, a declarat, miercuri seara, ministrul Monica Anisie. „La momentul acesta, Guvernul Romaniei a alocat banii necesari pentru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere ca decizia privind modul in care vor fi reluate cursurile in luna septembrie sa aparțina autoritaților locale. „Eu cred ca ne furam singuri caciula daca avem impresia ca școala online chiar funcționeaza”, spune Tariceanu.

- "Spitalele trebuie redeschise urgent in conditii de siguranta pentru pacientii cronici! Scolile trebuie sa fie pregatite pentru reluarea cursurilor in toamna! Trebuie asigurati bani pentru copiii si batranii din centrele sociale, pentru persoanele cu handicap sau pentru hrana si cazarea celor aflati…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat joi seara ca in ședința de guvern a fost adoptata o OUG privind acordarea gratuita de maști de protecție catre 2,3 milioane de persoane din categorii defavorizate. Se vor acorda 50 de maști de persoana, pentru o perioada de doua luni, potrivit Agerpres. Tot…

- Fost ministru al Sanatații in guvernarea Ponta, Nicolae Banicioiu anunța ca cel puțin cinci milioane de pacienți cronici, aflați in evidențele sistemului de sanatate, au fost ignorați de medici, in timpul starii de urgența. Internarile in spitalele din Romania au fost interzise, iar medicii au preluat…