- Comisia economica si Comisia pentru buget-finante au adoptat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, proiectului initial fiindu-i aduse o serie de amendamente, in conformitate cu opinia Eurostat, a precizat ministrul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a exclus posibilitatea unor pensii diminuate pentru cei care au contribuit la Pilonul II, dupa ce, conform unor informatii prezentate in Comisia economica din Senat, la fondul de pensii administrat privat nu au fost virate dupa 2008 contributii de peste…

- Ordonanta de urgenta prin care a fost redusa contributia la pilonul doi de la 5,1- la 3,75- a iscat scandal in plenul Camerei Deputatilor. Dupa ce a trecut de Senat, legea astepta un raport in comisia de munca - raport care trebuia sa fie gata in luna februarie si nu a fost dat nici pana astazi. Ministrul…

- Pilonul doi de pensii ar putea deveni opțional, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a recunoscut ca statul va face tot posibilul sa-i atraga pe oameni catre pilonul I, pe care-l gestioneaza complet.

- Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia…