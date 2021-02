Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul realizat de Oxford și AstraZeneca impotriva Covid-19 nu pare sa ofere protectie impotriva formelor usoare si moderate cauzate de tulpina virala identificata pentru prima data in Africa de Sud, potrivit unui studiu care urmeaza sa fie publicat luni si care a fost consultat de jurnalistii Financial…

- Campania de imunizare anti-COVID-19 este in toi. Cu toate acestea, mult așteptatul vaccin inca mai naște controverse in randul multor persoane. Pornind de la premisa ca un vaccin sigur și eficient necesita timp și are la baza dovezi și standarde riguroase, mulți dintre noi inca ne temem de imunizare.…

- Specialiștii au descoperit ca in cazul unor pacienți simptomele persista pe termen lung. Potrivit statisticilor oferite de Oficiul National de statistica din Marea Britanie, 20% dintre persoanele infectate raman cu simptome debilitante (capabile sa provoace dizabilitati, un

- Oamenii de știința de la Universitatea din Graz, Austria, s-au implicat in lupta impotriva Covid-19 și au creat o pastila care, administrata celor deja infectați, ii impiedica sa transmita mai departe virusul, anunța tvr . Rodul cercetarii inițiate la Universitatea din Graz inca de la declararea starii…

- Autoritațile britanice susțin ca noua tulpina a coronavirusului, descoperita recent in Africa de Sud, ar fi mai periculoasa decat cea din Regatul Unit, conform Hotnews, care citeaza Reuters. ”Suntextraordinar de ingrijorat in privința variantei sud-africane, deaceea am luat masura de a opri toate zborurile…

- India a autorizat utilizarea, "pentru situatii de urgenta", a doua vaccinuri impotriva COVID-19, unul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea din Oxford si celalalt de compania farmaceutica indiana Bharat Biotech, a anuntat, duminica, autoritatea locala de reglementare a medicamentelor, transmit France…

- In urma unor cercetari suplimentare, grupul farmaceutic AstraZeneca a susținut ca a gasit ”formula caștigatoare” pentru vaccinul sau impotriva coronavirus. Pana acum, dupa autorizare, au fost puse in circulație vaccinurile Pfizer / BioNTech, Moderna și Sputnik V. Singurul vaccin 100% eficient impotriva…

- BRUXELLES, 11 dec - Sputnik Daniela Porovaț. Uriașul farmaceutic AstraZeneca a anunțat un parteneriat cu echipa din spatele vaccinului ”Sputnik V” pentru a explora potențialul combinarii dintre formula sa experimentala cu produsul inovator rusesc, arata RT. Acordul, revelat vineri dimineața,…