- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, a facut, marti, o declaratie de presa în care a anuntat un proiect de Ordonanta, prin care statul vrea sa acorde subventii de 500 de euro lunar angajatorilor care încadreaza someri.

- Ministrul Muncii anunta ca Guvernul a aprobat, in sedința de miercuri, doua programe destinate varstnicilor, in valoare de 115 milioane lei"Guvernul a aprobat azi o Hotarare inițiata de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea a doua Programe de Interes Național destinate varstnicilor,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca statul nu poate sa fie complet detasat de ce se intampla cu banii cetatenilor de la Pilonul 2 de pensii, adaugand ca nu a discutat despre acest subiect cu premierul Viorica Dancila la intalnirea pe care a avut-o cu aceasta la Palatul…

- Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Sanatatii, a initiat un proiect de ordin comun care stabileste modelul, continutul si modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei 112, ca urmare a modificarilor legislative in domeniul contributiilor…

- Sindicatul National al Functionarilor Pubici (SNFP) spune ca salariile angajatilor bugetari inainte de Paste se acorda in mod discretionar. "Decizia de a nu acorda drepturile salariale inaintea Pastelui a produs o dezamagire extrem de mare in randul agajatilor sistemului institutional al Ministerului…

- Decizia de a nu acorda drepturile salariale inaintea Pastelui a produs o dezamagire extrem de mare in randul agajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii, avand in vedere faptul ca, in mod traditional, Sarbatoarea Pastelui implica pentru toate familiile de romani cheltuieli suplimentare. …

- Ministerul Muncii sustine ca plata pensiilor este "un proces de durata, care necesita aproximativ doua saptamani, in fiecare luna", mentionand ca pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe 30 martie, iar efectuarea unei plati in perioada 2-5 aprilie ar fi imposibila. "Cum…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, i-a precizat presedintelui Klaus Iohannis, la intalnirea de marti, ca Legea salarizarii se aplica etapizat, pana in 2020, „atunci cand vor fi eliminate inechitatile din sistem”, potrivit unui comnicat MMJS.