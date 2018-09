Anunt de la Ministerul Invatamantului pentru profesorii claselor a VIII-a

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean a facut publica lista cu cadrele didactice care vor ocupa functiile de conducere in gradinitele si scolile salajene, prin detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2018-2019.

- Au facut schimb de roluri. Profesorii au renuntat la catedra chiar in vacanta mare. Iar elevii le-au dat lectii. Copiii au aratat deja ca sunt campioni la argumente bine structurate, iar profesorii i-au ascultat cuminti din banci.

- Pe site-ul Ministerului Educației (http://definitivat.edu.ro/), dar și pe cel al Inspectoratului Școlar Județean Bihor (http://isjbihor.ro), au fost afișate luni rezultatele examenului de Definitivare in invatamant, sesiunea 2018. La examenul national de Definitivare 2018, in Bihor…

- Profesorii care vor sa se angajeze pe o perioada nedeterminata intr-o școala au susținut miercuri, 11 iulie, examenul scris de titularizare. Peste 30.000 de candidați s-au inscris la aceasta proba, numar in creștere comparativ cu anul trecut.

- Profesorii vor primi salarii mai mari, incepand cu 1 septembrie curent, potrivit unui proiect aprobat de Guvern miercuri, 11 iulie. Salariul de functie al cadrelor didactice si al personalului stiintifico-didactic din institutiile de invatamant finantate de la buget va fi indexat cu 8%.

- Conform studiului desfașurat in cadrul proiectului ProfAid, 15% dintre copiii inscriși in școli prezinta risc mediu și sever de a dezvolta tulburari comportamentale. In cazul copiilor diagnosticați cu o tulburare de dezvoltare, cele mai comune diagnostice au fost TSA, sindrom Down, intarziere in dezvoltare,…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, vine in sprijinul cadrelor didactice aflate in pragul pensionarii care doresc sa iși continue activitatea. In acest sens, deputatul PSD s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, caruia i-a cerut…