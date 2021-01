Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre angajații sistemului de invațamant din Bistrița-Nasaud sunt dispuși sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Nasaud. In ceea ce privește cadrele didactice, procentul celor care si-au aratat disponibilitatea de a…

- Aproape 50% din personalul din invatamantul preuniversitar din Dolj a optat pentru vaccinare anti-COVID-19, potrivit Nicoletei Lițoiu, purtatorul de cuvant al ISJ Dolj. 49,96% din totalul de circa 9.300 de angajati in invatamantul preuniversitar din Dolj sunt de acord cu vaccinarea. „Aproape jumatate…

- Ministerul Educatiei va cunoaste, pana la 15 ianuarie, cati dintre cei 340.000 de angajati din sistemul national de invatamant vor sa se vaccineze, a precizat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. ‘Nu avem un rezultat cu privire la disponibilitatea personalului din invatamant de vaccinare. Sunt 340.000…

- Ministerul Educației le cere profesorilor din țara sa anunțe pana in data de 15 ianuarie daca vor sa se vaccineze. Imunizarea dascalilor este programata abia la finalul celei de-a doua etape de vaccinare, in martie-aprilie. In incercarea de a deschide școlile cat mai repede, Ministerul Educației incepe…

- In scopul sanatații elevilor, copiilor și a cadrelor didactice, in contextul situației pandemice Covid-19, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a demarat procesul de distribuire a peste 516 tone de dezinfectant lichid pentru maini in instituțiile de invațamant.

- Un numar de 40% de spanioli este dispus sa faca vaccinul impotriva coronavirusului imediat ce acesta va fi disponibil, conform celui mai recent sondaj. Procentul a crescut de la 37% cat arata o cercetare anterioara. Un procent de 28% dintre participantii la sondajul realizat de Centrul pentru Studii…

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- O informație surprinzatoare transmite Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’: dascalii nu vor sa se vaccineze anti Covid – 19, mai exact un procent de 56,3 la suta. Sondajul a fost realizat in inetrvalul 16 – 21 decembrie 2020 și a vizat toți angajații din invațamant, de la director de școala…