Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si pe premierii Greciei si Bulgariei, Alexis Tsipras si Boiko Borisov. Inaltii demnitari si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale in holul de onoare al Palatului…

- 7000 de km va avea „Centura Marii Negre” și o parte din autostrada va lega mai strâns Bucureștiul de Chișinau. Lucrarile la cea mai lunga autostrada din Europa ar trebui sa demareze în 2019, anunța Asociatia Mondiala a Drumurilor „World Higwaz Magazine”,…

- Activiști din organizații internaționale de mediu au investigat cum sunt transportați mieii din Romania in Bulgaria, Grecia sau Italia inainte de Paști. Mașinile de transport nu sunt controlate, nu au un spațiu adecvat, care sa respecte normele, iar animalele ajung la taiere aproape moarte. Silvia…

- Sunt in total 11 țari din Europa in care mai mult de jumatate din cei chestionați au raspuns ca nu fac niciodata sport, conform unor date publicate de Uniunea Europeana . In capul listei se afla, la egalitate, Bulgaria, Grecia și Portugalia (cu 68%), iar apoi urmeaza Romania, cu 63%. Eurobarometrul…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani, turoperatorul low-cost Europa Travel a pregatit oferte tentante pentru ediția din februarie a Targului de Turism desfașurat online pe europatravel.ro . Printre surprize se numara reducerile Early Booking de pana la 50% la charterele cu avion in Grecia și la circuitele…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…