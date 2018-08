Proiectul noii Legi a pensiilor prevede un stagiu minim de cotizare de 15 ani la care se adauga perioadele necontributive, facultatea, stagiul militar, pensia de invaliditate, concediul medical sau de crestere a copilului, somajul, si, ca noutati, masteratul si doctoratul, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor. "Sa o luam pe rand. 15 ani este stagiul minim de cotizare, este o borna pusa in calculele care vor fi facute in continuare. As vrea sa trecem la slide-ul urmator, ca sa vorbim de perioadele necontributive care se asimileaza stagiului de…