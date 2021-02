Stiri pe aceeasi tema

- Acum este clar ca iarna și-a intrat cu adevarat in drepturi, caci zi de zi avem parte de catre un nou anunț venit de la Administrația Naționala de Meteorologie. De data aceasta, codul galben de ninsori și viscol a fost prelungit, ceea ce face ca sud-estul țarii sa se mai lupte pana la ora 10:00 cu vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, la ora 10.00, un COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ, valabil incepand de duminica, 10 ianuarie, ora 18.00, pana luni, ora 14.00. Vor fi vizate județele din sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și din zona Carpaților…

- Vremea se schimba in țara, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis in urma cu scurt timp un cod portocaliu de ninosare, dar și unul de cod galben valabil pentru mai multe zone! Care sunt acestea și pana la ce ora sunt sub avertizare!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in urma cu puțin timp mai multe avertizari de cod galben pentru mai multe județe din țara! Iata care sunt aceste și pana la ce ora se afla sub alerta!

- Anunț de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie! Aceștia au emis un cod galben de viscol ți ninsori in 13 județe de pe teritoriul Romaniei, incepand de sambata, pana pe 28 decembrie!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 judete din Romania, inclusiv Buzau. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis si o informare de ploi si vant pentru sudul, estul si centrul…

- Iarna și-a intrat in drepturi, iar o mare parte din țara e in aceste momente acoperita de zapada! Nici ceața nu iși face lipsita prezența, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben valabil pentru mai multe județe din țara!

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 08-12-2020 ora 6 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 08-12-2020 ora 6:20 pana la : 08-12-2020 ora 9:00 In zona : Județul Galati; Se vor semnala : local ploaie care depune polei.