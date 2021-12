Stiri pe aceeasi tema

- "Pe fluxul de plecari sunt deschise si operationale toate ghiseele de check-in precum si toate filtrele de control de securitate si ghiseele de control pasapoarte. Totodata, administratorul aeroportului, CN Aeroporturi Bucuresti, a solicitat companiilor aeriene si agentilor de handling sa depuna, la…

- Doar 8.570 de persoane au mers sa se vaccineze anti-COVID cu prima doza de vaccin in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis vineri de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit celui mai recent bilant al vaccinarii anti-COVID, 45.399 de…

- 9.531 de persoane au fost vaccinate cu prima doza de ser anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 30 noiembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Este cel mai scazut nivel al vaccinarilor cu prima doza de la finalul lunii septembrie…

- 55.328 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Fața de ziua precedenta, cand aproape 47.000 de persoane au fost imunizate , numarul a crescut cu peste 8.000. Cel…

- BioNTech SE a anunțat vineri ca se așteapta la mai multe date despre o noua varianta ingrijoratoare de coronavirus detectata in Africa de Sud in decurs de doua saptamani pentru a determina daca vaccinul sau produs cu partenerul Pfizer Inc ar trebui sa fie reelaborat. relateaza Gloria Tso.BioNTech a…