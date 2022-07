Anunt de finalizare proiect cu titlul: “Achizitie tablete pentru uz scolar cu conexiune la internet pe o perioada de 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitatii didactice, in cadrul comunei AMARASTII DE SUS, judetul Dolj“

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de presa – „Diversificarea activitații societații prin achiziția de echipamente performante in cadrul PANTERA DENT SRL” Anunț de presa Proiectul “Diversificarea activitații societații prin achiziția de echipamente performante in cadrul PANTERA DENT SRL”, cod MySMIS 134378, finanțat prin Programul…

- Lucrarile de creștere a eficienței energetice a cladirilor in care funcționeaza Colegiul Național ,,Decebal” Deva, situate pe strada Oituz, nr. 8 din municipiul Deva continua in ritm susținut. Pana in prezent au fost executate parțial sau total urmatoarele lucrari: La corpul Cladire Școala…

- Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea unor echipamente pentru modernizarea ambulatoriului Cugir. Valoarea totala a investiției este de 658.476,98 lei. Obiectivul general al proiectului este similar cu obiectivul specific…

- 07.07.2022 Anunț de inceput proiect ”Dotarea unitaților de invațamant din comuna NEGOI, județul Dolj cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2” Beneficiar: COMUNA NEGOI, județul Dolj Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Este reprezentat de asigurarea…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) va implementa un sistem de cloud institutional in cadrul proiectului „Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicatii in CDI", cu valoarea de 5,048,822.88 lei, finantat prin Fondul European de Dezvoltare…

- Consiliul Județean Maramureș implementeaza proiectul “Consolidarea capacitații unitaților de invațamant de stat din județul Maramureș in vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-CoV-2” Cod SMIS 2014+ 149341, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin…

- PODOLENI- Anunt finalizare proiect The post Podoleni: Anunț de finalizare proiect „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitații didactice pentru elevii si cadrele didactice din invațamantul preuniversitar” appeared…

- Raucesti-Comunicat finalizare proiect The post Anunț finalizare proiect Primaria Raucești: ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitații didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar”…