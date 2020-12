Anunț de demarare a proiectului de către SC AYRTON TRANS SRL Titlul proiectului: Ayrton Trans RUE: 2612 Masura: ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG 130 / 2020 Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Obiectul contractului il reprezinta ajutorul de stat acordat societații AYRTON TRANS SRL, sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere și a documentației anexe, […] Articolul Anunț de demarare a proiectului de catre SC AYRTON TRANS SRL a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comuniact de presa 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul in ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35 B, Romania, anunța demararea proiectului cu titlul ”M2”, nr. Contract finantare M2-84 din 08-12-2020, in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”…

- 22.12.2020 COMUNICAT DE PRESA privind inceperea proiectului Societatea SPIRI TRANSPORT S.R.L. cu sediul in SATU MARE, localitatea SATU MARE, str. IOSIF VULCAN, nr. 11, , inregistrata sub nr. J30/699/2012 la oficiul Registrului Comertului, CUI/CIF 30683339 anunta demararea proiectului Granturi pentru…

- In data de 14.12.2020 societatea comerciala ELTRONIS S.R.L., cu sediul in Oradea, soseaua Borsului 51 B, judetul Bihor, cod postal 410605, in calitate de beneficiar al masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA…

- Articolul Lansarea activitaților proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” apare prima data in Curierul National .

- Articolul INCEPEREA PROIECTULUI „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” apare prima data in Curierul National .

- ANUNȚ DEMARARE PROIECT: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional…

- ANUNT DE INCEPERE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional…

- Numele beneficiarului proiectului: SC ANTELPRINTSRL Scopul/ obiectivul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru societatea ANTEL PRINT S.R.L. a carei activitate a fost afectata de instituirea starii de…