anunț DADP Slobozia In perioada 23 iulie-26 iulie 2018, intre orele 22,00-06,00, DADP Slobozia va executa terestru lucrari de dezinsecție pe domeniul public-in parcuri. In perioadele 23 iulie-25 iulie 2018 și 30 iulie-31 iulie 2018, intre orele 6,00-10,00 și 19,00-21,00, DADP Slobozia va executa lucrari de dezinsecție pe cale aeriana pe raza domeniului public (inclusiv Cartierele Bora și Slobozia Noua)-cu precadere pe zonele cu vegetație-parcuri, cartiere de locuințe, zone de agrement, artere de circulație, curți interioare, spații deschise cu prezența umana. In cazul acțiunilor terestre, lucrarile... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

