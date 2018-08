Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru reducerea disconfortului creat publicului calator ca urmare a lucrarilor de reabilitare a tramei stradale de pe str Horea din Com. Floresti, în perioada 02.09.2018 – 07.09.2018, linia M 24 va circula dus – întors pe str. Avram Iancu. Calatorii care…

- DN 1, pe raza comunei Florești, va intra în reparații capitale, din 15 septembrie, lucrarile fiind gestionate de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj. ”Administratorul DN1-E60 (str Avram Iancu) Floresti, CNAIR prin DRDP va proceda la reabilitarea…

- In vederea bunei desfașurari a evenimentului “Campionatul European de Tenis de Masa pentru Juniori”, Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța inchiderea circulatiei rutiere, in perioada 13-24 iulie 2018, pe Aleea Stadion in intervalul orar 08.00 – 22.00. Post-ul Circulație inchisa pe Aleea Stadion timp…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Cu ocazia evenimentului „Festivalul berii – Beer Crafters”, desfasurat in perioada 7 – 10 iunie 2018, se suspenda transportul public pe Aleea Stadionului incepand cu data de 7 iunie – ora 5:00, pana in 10 iunie – ora 23:00. Linia 30 (cart. Grigorescu – str. A. Vlaicu) va circula…