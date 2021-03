Stiri pe aceeasi tema

- Datorita lucrarilor de reabilitare și modernizare efectuate la partea carosabila pe strada George Coșbuc, începând cu data de 04.03.2021, stația de autobuz spre cartier Grigorescu aferenta liniilor 30 si E12 -“Chios” și stația de autobuz spre centru, aferenta liniilor…

- Curtea suprema britanica a stabilit vineri, într-o decizie foarte așteptata, ca șoferii Uber pot fi considerați angajați, respingând recursul gigantului american, al carui model economic în Regatul Unit ar putea suferi modificari importante, potrivit AFP.Cea mai înalta…

- Ca urmare a reinceperii activitații școlare, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA vine in sprijinul publicului calator prin suplimentarea mijloacelor de transport in comun, incepand cu data de 08.02.2021. In colaborare cu Primaria Cluj-Napoca, incepand de luni, 08.02.2021 se va relua transportul…

- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CALATOR! Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA cu sprijinul Primariei și a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca va relua, de luni 08.02.2021, transportul elevilor din Colonia Sopor, Dealul Fânațelor, Valea Fânațelor și Colonia Pata…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA cu sprijinul Primarie si a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca va relua, de luni 08.02.2021, transportul elevilor din Colonia Sopor, Dealul Fanatelor, Valea Fanatelor si Colonia Pata Rat pana in Cluj-Napoca, conform urmatoarelor…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 – incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca…

- O recomandare a Academiei de Stiinte Medicale din Franta ii lasa muti la propriu pe cei care folosesc transportul in comun, pentru ca aceștia nu ar trebui sa vorbeasca la telefon sau intre ei cat sunt in au...

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca Va informam ca in urma semnarii Conventiei cu Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj-Napoca elibereaza abonamente de transport gratuite si cu reducere pentru studenții, masteranzii și doctoranzii Universitatii de Arta si Design inscrisi…