Anunț controversat! A fost făcută prima adopție gay în România Ar fi fost facuta prima adopție de catre un cuplu de homosexuali in Romania. Practic, adopția a fost obținuta de unul dintre parteneri, anunța Vișinel Balan, președintele Consiliului Tinerilor Institutionalizați. „Prima adopție gay din Romania. Felicit tanarul/persoana care a avut curajul sa faca acest pas, de a salva un copil abandonat din chinurile orfelinatului. Felicit […] The post Anunț controversat! A fost facuta prima adopție gay in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

