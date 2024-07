Stiri pe aceeasi tema

- Infinity Capital Investments S.A., cu sediul in Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/1993, avand CUI RO 4175676, organizeaza in data de 10.07.2024, ora 13, la adresa din Craiova, str. Tufanele nr. 1, jud. Dolj, licitație competitiva deschisa…

- RAR a raspuns recent la intrebarile și zvonurile aparute in presa privind utilizarea anvelopelor de iarna in timpul verii. Instituția a dorit sa clarifice faptul ca nu exista nicio modificare legislativa care sa impuna sancțiuni pentru șoferii care folosesc anvelope „all season”. Toate anvelopele marcate…

- Activ deținut de Infinity Capital Investments S.A. in Craiova, str. Matei Basarab, nr. 22, județul Dolj Infinity Capital Investments S.A., cu sediul in Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/1993, avand CUI RO 4175676, organizeaza in data de 05.06.2024,…

- Cristian Moș, candidat independent pentru Primaria Timișoara, considera ca jocurile politice ii priveaza pe timișoreni de cel puțin o parcare in centrul orașului. „Intr-un univers paralel in care Dominic Fritz și Alin Nica erau prieteni din 2020, nu abia acum, dupa ce PSD-PNL nu l-au desemnat pe actualul…

- Primaria Craiova pregateste Water Park-ul pentru vara si mai investeste inca aproape 840.000 de lei doar ca sa trateze apa din bazine. Contractul a fost deja scos la licitatie, iar acum se asteapta firmele care pot pune la dispozitie toate substantele de care complexul acvatic are nevoie. Aproximativ…

- Rodica Manea a hotarat sa se retraga din societatea Regency House SRL denumire schimbata din Dinplast SRL si a cesionat cele noua parti sociale pe care le detinea catre Dumitru ndash; Daniel Manea. Capitalul firmei, in valoare de 4.100 de lei, impartit in 410 parti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare,…

- S.C. Electroputere SRL pentru ARISENIA SRL și NISSA MANUFACTURE SRL anunța publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare emisa de APM Dolj pentru “Intocmire PUZ cu aprobare HCL pentru: Desființare construcții existente corp C1(fost corp C 275, CF 211948), corp C3(fost corp C192 CF 213016),…