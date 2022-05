Stiri pe aceeasi tema

- Toți abonații Colterm se vor spala, joi, cu apa rece. Au aparut probleme tehnice. „Dorim sa aducem la cunoștința tuturor abonaților noștri ca in ziua de joi, 12 mai 2022, in intervalul orar 09.00 – 21.00, suntem nevoiți sa intrerupem alimentarea cu apa calda de consum in municipiul Timișoara.

- Reprezentanții Colterm au transmis ca, avand in vedere temperaturile ridicate din timpul zilei, miercuri, 6 aprilie, și joi, 7 aprilie, vor intrerupe furnizarea incalzirii pentru abonații din Timișoara. Este vorba despre urmatorul interval orar: miercuri (6 aprilie): intre orele 11.00-20.00 și joi…

- British International School of Timisoara a primit, incepand de marti, primii copii ucrainieni care se alatura claselor funcționale in cadrul școlii. Școlarizarea funcționeaza in mod gratuit. In același timp, un cadru didactic internațional de origine ucraineana din staff-ul British International School…

- Potrivit unei postari de pe Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, cei doi nou-nascuti au fost transportati luni cu o ambulanta ucraineana pana la punctul de frontiera cu Romania, in Vama Siret, fiind apoi predati echipajelor SMURD, aflate la fata locului. „In vederea operationalizarii…

- Doi nou-nascuti de nationalitate romana din Ucraina, un baietel de 5 zile si o fetita de 14 zile, cu probleme grave de sanatate, urmeaza sa fie tratati in spitale din Timisoara si Bucuresti. Potrivit unei postari de pe Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, cei doi nou-nascuti au fost…

- Luni, 14 martie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 8-16 se va sista livrarea apei in Gruni, iar intre orele 9-15, in Padureni. Marți, 15 martie, in intervalul orar 9-17 se va executa o conectare de conducte pe strada Dunarea.…

- Deja nelipsitele probleme la rețeaua primara face ca multe strazi din Timișoara sa ramana zilnic fara apa calda și caldura. „In vederea unei intervenții la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 22A și 22 Tribunal, in ziua de vineri, 11 martie, intre…

- Abonații Colterm arondați strazilor Nicolae Labiș, Calin Nemeș, Cornel Grofșoreanu și Al. Odobescu nu vor avea caldura, luni, 21 februarie, intre orele 8 și 16, Intreruperea este cauzata de trecerea la noua rețea reabilitata realizata in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de…