- Incepand de saptamana viitoare, cetațenii din județul Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase in mod gratuit! Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este programata in perioada 28 august – 08 septembrie 2023 și se…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma la intersecția strazilor 22 Decembrie si Avram Iancu din Baia Mare. Coliziunea s-a produs intre un autobuz si un autoturism. Traficul este ingreunat. Se pare ca mai multe persoane din autobuz au fost ranite de cioburi. Source

- Centrul de colectare cu aport voluntar este acum in etapa realizarii studiului de fezabilitate și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta va costa aproape 33 de milioane de lei și va permite locuitorilor sa duca acolo deșeurile voluminoase și sa nu mai aștepte campaniile…

- Primaria Targoviște anunța demararea unei campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, derulata in Municipiu, in perioada 16-22 iulie. Targoviștenii care locuiesc la bloc sunt rugați sa depoziteze deșeurile voluminoase langa platformele de precolectare, aferente blocului in care locuiesc. Targoviștenii…

- Ai de aruncat piese de mobilier, obiecte sanitare, biciclete, covoare sau obiecte de mari dimensiuni, altele decat deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice? De la 1 iulie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "Management integrat al deșeurilor in județul Dambovița" incepe campania de colectare…

- Soma și ADIS Bacau organizeaza campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, care va avea loc pe 4 iulie, in municipiul Bacau. Campania se adreseaza exclusiv persoanelor fizice. In cadrul campaniei, deșeurile voluminoase și periculoase vor fi ridicate in doua modalitați diferite: Pentru…

- Perioada de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase din orașul Luduș va fi intre 26 iunie și 2 iulie. Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficiala de Facebook a Primariei Orașului Luduș, punctele de colectare vor fi: cartierul Gheja – in curtea școlii, cartierul Roșiori – intersecția…

- Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este programata in perioada 26 iunie – 02 iulie 2023 in Bistrița, Beclean, Nasaud și Singeorz-Bai! In categoria deșeurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina,…