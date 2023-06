Curtea Constitutionala a Romaniei anunța ca legea de modificare a Codului penal privind sanctionarea protestelor este constituționala, respingand, astfel, sesizarea USR si Forta Dreptei. Curtea Constitutionala, in cadrul controlului de constitutionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de deputati apartinand Grupului parlamentar al Uniunii Salvati Romania si deputati neafiliati si constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, in ansamblul sau, si, in special, dispozitiile articolului…