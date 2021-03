Stiri pe aceeasi tema

- Casa Județeana de Pensii Argeș a reluat distribuirea biletelor de tratament balnear. Casa Judeteana de Pensii Arges anunta reluarea activitatii privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear. Pentru acest an sunt programate plecari in date de 23 martie, 6 si 22 aprilie, 8 și…

- Casa Județeana de Pensii (CJP) Bacau a inceput distribuirea primei serii de bilete la tratament balnear subvenționat, destinate pensionarilor și asiguraților. Pentru aceasta serie CJP Bacau a primit 78 bilete care sunt, cum era de așteptat, numai in stațiunile unde baza de tratament aparține Casei Naționale…

- Casa Județeana de Pensii Alba anunța persoanele interesate de bilete de tratament balnear ca incepand din data de 23 martie sunt disponibile bilete in urmatoarele stațiuni: Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai și Moneasa. In acest an, statul acorda aproape 60.000 de bilete de tratament balnear pentru pensionarii…

- Directorul Executiv al Casei Judetene de Pensii, Cristian Soponoș a declarat ca, primii pensionari și asigurați vor putea merge deja la tratament balnear din data de 23.03.2021, deoarece cu aceasta data incepe prima serie de bilete acordate județului nostru. Biletele sunt repartizate pe 17 serii de…

- Peste 1000 de pensionari din judetul Gorj au depus deja cereri pentru obtinerea unui bilet de tratament intr-o statiune balneara. Pentru urmatoarea serie, cu data de intrare in statiune in 4-6 martie Casa Judeteana de Pensii Gorj a primit 44 de locur...

- Conform unui proiect al Ministerului Muncii, pensionarii care sufera de invaliditate vor primi, gratuit, in cadrul programului de recuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale, bilete de tratament balnear (conf. Legii 263/2010 – pot beneficia cu suportarea de catre beneficiar a unei…

- In 2021 se vor acorda 59.926 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii in unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, conform unui proiect al Ministerului Muncii, scrie hotnews . Pensionarii care sufera de invaliditate primesc gratuit, in cadrul…

- Contribuția pentru contractele de asigurare sociala va fi, din ianuarie, de 575 de lei pe luna. Urmare intrarii in vigoare, incepand cu 13 ianuarie 2021 a prevederilor H.G nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei…