- Rusia, China și Iranul vor organiza vineri exerciții navale comune, a declarat un oficial al forțelor armate iraniene, potrivit Reuters. Exercițiile militare supranumite „Centura de Securitate Maritima 2022” vor avea loc in nordul Oceanului Indian.

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare in aceasta luna și luna viitoare in Marea Mediterana și in Marea Ohotsk și in nord-estul Oceanului Atlantic, precum și in Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters. De asemenea, un submarin rusesc…

- China, Rusia și Iranul vor organiza vineri exerciții navale comune, a declarat joi un oficial din cadrul forțelor armate iraniene pentru agenția semioficiala de presa ISNA, preluata de Reuters. Exercițiul "2022 Marine Security Belt" va avea loc în nordul Oceanului Indian și este…

- Aleksandr Lukasenko a declarat ca Rusia si Belarus vor desfasura exercitii militare comune in februarie, potrivit Reuters. „Sunt exerciții normale cu scopul de a stabili un plan clar in confruntarea cu aceste forțe: vestul (țarile baltice și Polonia) și sudul (Ucraina)”, a spus Lukașenko.

- Rusia si Belarusul intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune in februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, transmisa in direct de televiziunea de stat. Conform informatiilor preluate…

- Mai multe companii si-au suspendat operatiunile dintr-unul dintre cele mai mari si mai dinamice centre de productie din China, Zhejiang, in conditiile in care autoritatile isi accelereaza eforturile de a aduce sub control un focar de coronavirus. Rezultatul este oprirea unei parți din productia…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…