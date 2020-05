Anunţ-bombă. Toată Europa relaxează restricţiile, Franţa le extinde. Aflaţi motivul Ministrul Sanatații din Franța a anunțat extinderea starii de urgența a sanatații publice pana la 24 iulie. Mișcarea a fost anunțata de Olivier Veran sambata, in urma unei reuniuni de urgența a Consiliului de Miniștri. In timp ce starea de urgența in sanatate era de așteptat sa fie ridicata pe 23 mai, acest lucru a fost considerat a fi „prematur”. Decizia guvernului de a extinde situația de urgența va fi transmisa legiuitorului țarii pentru aprobarea finala saptamana viitoare. Proiectul de lege prevede, de asemenea, condițiile de carantina pentru persoanele care vin in Franța din strainatate in… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta din cauza pandemieie de coronavirus a fost introdusa in Franta pe 24 martie. Guvernul francez a decis prelungirea acesteia deoarece ridicarea sa la 23 mai "ar fi prematura", "riscurile de revenire a epidemiei" fiind "dovedite in cazul intreruperii bruste a masurile in vigoare",…

- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, conform ministrului Sanatatii, Olivier Veran, citat de AFP.Starea de urgenta sanitara este prelungita deoarece ridicarea sa la 23 mai "ar…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a lansat un apel la unitate de Ziua Internationala a Muncii. In schimb, șefa extremei drepte Marine Le Pen a incalcat carantina și a mers sa depuna o...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut vineri, de Ziua Internationala a Muncii, un apel la unitate, in timp ce lidera extremei drepte Marine Le Pen a sfidat carantina, a depus o coroana de flori la statuia Ioanei D'Arc din centrul Parisului si l-a criticat totodata pe seful statului francez…

- Autoritațile fac apel la cetațeni, sa respecte in continuare regulile specifice starii de urgența, in contextul in care maine este 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii, marcata in mod obișnuit prin ieșiri la iarba verde, la gratare și petreceri. Autoritațile spun ca trebuie sa fim extrem de vigilenti,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, intr-un moment in care instanta onusiana…

- Guvernul francez a decis sa prelungeasca pentru doua saptamani, incepand de marti si pana la 15 aprilie, interdictia de a iesi din casa pentru populatie. Premierul Edouard Philippe a preciza ca si aceasta perioada ar putea fi extinsa. Franta a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga…

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…