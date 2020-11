Anunț BOMBĂ pentru elevi de la Ministerul Educației: NU SE MAI SUSȚIN… „In ceea ce privește susținerea tezelor, dupa consultarea pe care am avut-o cu toți factorii implicați, am luat decizia ca acestea sa nu se mai susțina anul acesta școlar”, a declarat Monica Anisie, la Pro TV. UE ne da 150 mil. euro sa ne rezolvam problema incalzirii locuințelor. Cine primește bani și pentru ce „Sa nu uitam ca tezele se susțin la doar doua sau trei discipline, in rest se realizeaza evaluarea sumativa. Deci, tezele nu se susțin, insa au fost inlocuite cu evaluarea sumativa”, a explicat ministrul Educației, potrivit sursei citate. De asemenea, va continua pregatirea elevilor pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

