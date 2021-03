Două din zece femei din IT au fost inspirate de un model feminin din industrie

Două din zece femei (19%) care lucrează în prezent în IT şi-au asumat un rol în acest domeniu având ca bază de inspiraţie un model feminin, relevă un raport Kaspersky, intitulat „Where are we now? Understanding the evolution of women in technology”.… [citeste mai departe]