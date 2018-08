Anunţ ANSVSA: Câte focare de pestă porcină africană sunt în acest moment în România Pana la aceasta data au fost confirmate focare de boala in opt exploatatii comerciale din judetele Tulcea si Braila, iar numarul total al porcilor ucisi a ajuns la 117.704, atat in exploatatiile comerciale cat si in gospodariile populatiei. Judetele afectate de PPA sunt Satu-Mare, Bihor, Salaj, Tulcea, Braila, Constanta, Ialomita, Galati, Calarasi si Ilfov. "De la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in doua zone geografice. In zona de nord-vest a Romaniei, boala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

