- Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul intervalului, la altitudini de peste 1.700 de metri, in zona Carpatilor Meridionali, apoi in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali si a Moldovei va ninge local moderat cantitativ si se va depune strat de zapada, pe…

- Un val de aer polar va ajunge in țara noastra, iar maximele nu vor depași 15 grade Celsius. „De luni vom avea un nou episod de racire a vremii, unde așteptam maxime doar de 10-15 grade și posibil ca in mare parte a saptamanii urmatoare sa fie caracterizata de temperaturi normale sau chiar sub norma…

- Iarna a inceput sa iși faca simțita prezența pe Transfagarașan, Romania. Vineri dimineața a nins la Balea, iar stratul de zapada are deja cațiva centimetri. Drumarii intervin pentru a ține drumul deschis, relateaza digi24.ro.

- Dupa temperaturile neașteptat de mari pentru aceasta perioada a anului, Romania va reveni pana la sfarsitul lunii noiembrie la un regim termic normal, procesul de racire a vremii incepand chiar de vineri, 4 noiembrie. Aceasta inseamna ca maximele nu vor mai depasi 15 grade Celsius, a declarat Florinela…

- Vremea rece incepe sa puna stapanire pe Romania. De astazi temperaturile incep sa scada. Spre sfarsitul lunii maximele nu vor mai depasi 15 grade Celsius, potrivit directorului executiv al ANM . Temperaturile incep sa scada de astazi, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un…

- Gabriela Bancila, director in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a afirmat, joi, la videoconferinta cu prefectii, ca estimarile facute la acest moment indica, pentru luna decembrie, temperaturi medii care se pot situa peste limitele climatologice, in timp ce ianuarie ar urma sa…

- Pentru ca se apropie weekend-ul, salvamontiștii argeșeni avertizeaza ca in zona de munte, mai ales in Fagaraș, iarna s-a instalat serios și continua sa ninga, pericolul de accidentare fiind extrem de mare. „Continua sa ninga in creasta Fagarașului, stratul de zapada proaspat ninsa depașește 20 de centimetri,…

- Daca vrei sa te bucuri de un loc plin de zapada, dar și de un peisaj spectaculos poți gasi acest loc chiar in Romania. In munții Rodnei zapada masoara 10 centimetri, iar temperaturile maxime sunt cuprinse intre 8- 13 grade Celsius, iar cele minime scad sub 2 grade Celsius.