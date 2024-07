Stiri pe aceeasi tema

- Alerta ANM de vreme rea in Romania. Meteorologii au emis un cod galben de averse torențiale, vijelii, intensificari ale vantului, descarcari electrice și grindina in mai multe județe ale țarii.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. A fost emisa o avertizare meteo cod galben de vijelii valabila pentru mai multe județe din Romania. Care sunt zonele vizate.

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben pentru mai multe județe din Romania. Meteorologii anunța doua zile de foc in Capitala! Prognoza speciala pentru București.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de ploi și vijelii. Iata ce județe sunt vizate de atenționarea specialiștilor!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de ploi, vijelii și grindina. Iata ce județe sunt vizate de atenționare!

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Hidrologii au emis o avertizare cod galben de viituri pe rauri din 9 județe, valabila in intervalul 9 mai, ora 12:00 - 10 mai, ora 8:00.

- Specialiștii Administrației de Meteorologie au emis, cu puțin timp in urma, un cod galben de ploi și vijelii valabil pentru zeci de județe din Romania. Meteorologii anunta precipitatii chiar si de peste 40 de l/mp.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Meteorologii au emis un cod galben pentru intensificari de vant. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora ramane in vigoare atenționarea.