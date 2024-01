Stiri pe aceeasi tema

- Iarna iși face simțita prezența in Romania incepand de astazi. Elena Mateescu , directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN cum va fi afectata Romania de valul de aer polar care a patruns deja pe teritoriul țarii noastre. „Este primul episod specific…

- Un val de aer rece va lovi saptamana viitoare Romania. Sunt așteptate valori de –10 grade Celsius pana la –20 de grade Celsius. Temperaturile cele mai scazute sunt prognozate pentru zilele de marți și miercuri. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca saptamana…

- Ciclonul polar periculos lovește Romania: principalele zone afectateUn nou episod de iarna lovește Romania. Un ciclon polar aduce ploi, ninsori și frig in toate regiunile. „Așa cum arata și informarea meteorologica pana la sfarșitul acestei saptamani, dar cu siguranța cel puțin pana la finele primei…

- Romania se pregatește sa faca fața unui nou val de aer rece, conform avertizarilor transmise de Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Acest fenomen va aduce temperaturi mult mai scazute fața de media perioadei, cu nopți geroase in depresiuni și zile reci chiar și…

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunțat ca incepand de duminica seara fenomenele meteorologice inregistrate in aceasta perioada „vor fi in diminuare”, dar vremea ramane una de iarna, cu temperaturi scazute. „Avertizarea de cod rosu a intrat in vigoare…

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, anunta ca incepand de duminica seara fenomenele meteorologice inregistrate in aceasta perioada „vor fi in diminuare”, dar vremea ramane una de iarna, cu temperaturi scazute. „Avertizarea de cod rosu a intrat in vigoare…

- Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a anunțat miercuri, la Sesiunea Stiintifica Anuala 2023, ca acest an ar putea sa fie cel mai calduros in tara noastra, din 1900 si pana in prezent, relateaza Agerpres.„Simuland cu ajutorul colegilor de la sectia de…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…