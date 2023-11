Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile in care temperaturile s-au apropiat de normalul perioadei, meteorologii au anunțat ca Romania va fi lovita de un nou val de aer polar. Sfarșitul acestei saptamani aduce valori termice mai ridicate, urmand ca din weekend, temperaturile sa scada din nou.

- Vești proaste pentru romanii care s-au obișnuit cu vreme deosebit de calda in aceasta perioada. In urma cu puțin timp, meteorologii au avertizat ca un ciclon polar se indreapta catre Romania, aducand cu el schimbari radicale ale vremii in acest weekend. Ce fenomene alarmante vor aparea, potrivit specialiștilor.…

- Meteorologii anunța o iarna foarte liniștita. Temperaturile vor fi peste limitele climatologice, iar ninsorile vor fi slabe. Cand iși va face simțita prezența iarna și cand vor aparea primele ninsori din țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța o racire puternica și brusca a vremii in Romania. Temperaturile au inceput sa scada de duminica, in nord-vestul țarii, unde au aparut și primele precipitații. In noaptea de duminica spre luni, frontul de aer rece, insoțit de ploi, precum și de lapovița…

- Suntem in ultima lun de toamna, iar temperaturile au scazut drastic in ultimele zile, atat in Romania, cat și in unele zone din Europa. Meteorologii aunța ca vremea se raceste drastic, aparand deja ninsorile. Aceeași meteorologi precizeaza și cand va ninge in Bucuresti. Vremea se raceste drastic in…

- Vremea se incalzește spectaculos in urmatoarele zile, iar in weekend se anunța canicula. Meteorologii spun ca temperaturile neobișnuite pentru luna septembrie sunt aduse de un val de aer tropical care lovește Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor fi mai scazute in aceasta perioada a anului. Iata cum va fi vremea in mai multe zone ale Romaniei!

- Temperaturile caniculare din ultimele zile vor deveni istorie, incepand cu finalul lunii august și inceputul lunii septembrie. Un ciclon polar lovește Romania și va conduce la o scadere brusca a temperaturilor, iar in majoritatea zonelor țarii vom avea parte de furtuni extrem de puternice. La inceputul…