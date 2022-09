Stiri pe aceeasi tema

- Dupa furtuni puternice care au maturat Romania și frig neobișnuit, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța ca temperaturile cresc, astfel in weekend mercurul din termometre va atinge 30 grade Celsius.

- Cod portocaliu și Cod galben de furtuni si ploi torentiale! Din pacate, nu trece o zi fara noi avertizari de Cod portocaliu și Cod galben de furtuni si ploi torentiale. In aceasta dimineața ANM a emis aceste avertizari, valabile intre 21 și 22 august. Pentru aceste doua zile sunt anunțate fenomene de…

- Vremea se schimba radical in Romania. Meteorologii anunța ca duminica vremea se strica in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii au emis doua avertizari, cod galben și cod portocaliu de instabilitate, valabile pana luni. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este valabil 24…

- Caldura și disconfortul termic ridicat vor afecta, in perioada urmatoare, mai multe zone ale țarii. Meteorologii au emis, miercuri, avertizari COD GALBEN și PORTOCALIU, dar și o prognoza speciala pentru Capitala. Pentru ziua de miercuri, 21 iulie, va fi in vigoare o atenționare COD GALBEN de canicula…

- Meteorologii au emis vineri o informare privind disconfortul termic accentuat, pentru zilele de vineri și sambata, in sud și sud-est, iar pentru vineri in vestul Romaniei. Vineri, in nord, nord-est și centru, iar sambata in sud-est se anunța furtuni, cu ploi torențiale și grindina. Fii la…

- Anunț de ultima ora de la meteorologi. Vremea se schimba radical in aproape toata țara, motiv pentru care a fost emisa o avertizare de fenomene extreme valabila de la ora 13:00 pana la ora 23:00.

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Directoarea ANM, Elena Mateescu, a explicat cum va fi vremea in Romania in urmatoarea perioada.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii.