Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un anunț important pentru romani. Ciclonul din Mediterana ajunge, in scurt timp, in Europa, iar Romania este printre țarile afectate. Fenomenul aduce in țara noastra nori și ploi abudente. Iata cum se schimba vremea de saptamana viitoare.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo actualizata pentru vacanța de 1 mai. Ce se intampla cu vremea in urmatoarele zile, ce ii așteapta pe romanii care vor petrece weekendul prelungit la munte și la mare. Prognoza meteo actualizata pentru vacanța de 1 mai…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au venit cu informații de ultima ora despre evoluția vremii in urmatoarele zile. Temperaturile scad din nou, va ploua in mai multe regiuni ale țarii. Prognoza meteo, se racește din nou O mare parte a țarii ramane sub influența unui ciclon centrat…

- Anunț ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo și a precizat cum vor arata termometrele in urmatoarele patru saptamani. Meteorologii ne avertizeaza ca nu vom scapa de vremea ploioasa prea curand.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Vremea se schimba radical in Romania. Specialiștii susțin ca urmeaza ger și chiar ninsori la noi in țara. Iși va face iarna simțita din nou prezența dupa o perioada de temperaturi destul de ridicate?

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie! A fost actualizata prognoza! In urmatoarele 24 de ore, vremea se va incalzi brusc, iar temperaturile vor ajunge pana la 18 -19 grade. Cum va fi vremea in weekend.

- Anunț ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea pe finalul lunii martie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Pana pe 3 aprilie, va fi in general mai cald decat ar fi normal și se vor inregistra destul de multe precipitații, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…