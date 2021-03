Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru București vreme deosebit de calda vineri, insa sambata va fi lapovița și ninsoare. Temperaturile scad de la 18 grade la 4. Pentru intervalul vineri ora 14.00 – sambata la ora 8.00, meteorologii anunța vreme deosebit de calda in orele amiezii, cand se vor inregistra 17-18 grade.…

- Meteorologii au emis o atenționare de racire accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte, care intra in vigoare de la ora 14:00. Astfel ca, pana maine, la ora 16:00, in zonele joase de relief vor fi ploi, ce se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare.…

- Vremea se racește, de sambata, in București, dar temperaturile raman mai mari decat cele specifice pentru sfașitul lunii februarie. Sunt posibile ploi cu fulgere și dimineți cu ceața. Meteorologii...

- Meteorologii vin cu noi vești pentru prima luna de primavara! Vremea se va imbunatații considerabil in perioada 22 februarie - 22 martie, iar temperaturile vor inregistra un nivel mai ridicat decat cele normale.

- Meteorologii au emis doua atenționari de vreme severa: azi a intrat in vigoare un cod galben de cantitați insemnate de apa, polei și vant intens in vest și nord-vest, iar maine toata țara va fi sub cod galben de frig, ninsori viscolite și polei.

- Meteorologii au actualizat atenționarile de vreme rea valabile pentru aceasta perioada. Este Cod Galben de ploi abundente pana joi și apoi va ninge și vremea se racește accentuat. COD GALBEN: de marți, 9 februarie, ora 18.00 pana joi, 11 februarie, ora 12.00 In Carpații Occidentali, nordul Carpaților…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pentru fiecare dintre regiunile Romaniei. In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi medii de 12 – 14 grade la valorile maxime, diurne și de 3…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru prima parte a lunii februarie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in zilele urmatoare vremea se menține calda, cu temperaturi peste normalul perioadei in cea mai mare parte a țarii, iar de saptamana urmatoare se racește considerabil in toate…