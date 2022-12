Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii amatori care formeaza grupul „Severe Weather Alert” spun ca analizele meteorologice arata ca de Revelion, salajenii nu vor avea parte de zapada, iar asta pentru ca vremea este mult prea calda pentru aceasta perioada a anului. Potrivit meteorologului amator Mihai Crișan, numai o minune in…

- Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie: Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și la munte Meteorologii din cadrul Administrației Naționale…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele saptamani, 26 decembrie -8 ianuarie. Dupa maxime de 13-14 grade, in prima saptamana din anul 2023 temperaturile mai scad. In Maramureș valorile termice vor fi in scadere in primele zile din…

- Vreme neobișnuit de calda se anunța de Craciun. Valorile termice vor fi mai mari decat in mod obisnuit, in special in jumatatea de sud a țarii. Meteorologii spun ca temperaturile sunt comparabile cu cele de Paște.

- Noaptea dintre ani va fi marcata la Iași, pe scena din fața Palatului Culturii, printr-un concert cu interpreți romani. In funcție de vreme, de Revelion, va fi și un spectacol de focuri de artificii sau de lasere prin intermediul unor drone, a mai spus edilul Mihai Chirica: Mihai Chirica: Vom avea un…

- Vremea in luna decembrie 2022. Estimari METEO pentru Craciun și Revelion 2023 Vremea in luna decembrie 2022. Prognoza METEO pana in 2 ianuarie 2023. Estimari METEO pentru Craciun și Revelion 2023 Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, inclusiv de sarbatori. Ca aproape in…

- Primaria Iași a inlocuit focul de artificii din noaptea de Revelion cu un spectacol de drone și lasere, anunța USR Iași pe pagina de Facebook, dupa ce consilierii sai au cerut acest lucru in Consiliul Local. „Iubim animalele și ne place tehnologia. Traim in secolul 21, era tehnologiei, iar posibilitațile…

- Ca in fiecare an calendaristic, zilele de Craciun și Revelion niciodata nu sunt zile fixe. Uneori a picat lunea, alteori duminica. Anul acesta cele doua zile importante din luna decembrie pica in doua zile diferite. Craciunul va pica intr-o duminica, iar Anul Nou va fi sambata, asta insemnand ca 1 ianuarie…