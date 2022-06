Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA, 23-29 mai: maxime pana la 30 de grade, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Ziua de luni va fi mai racoroasa, insa in continuare vremea se incalzește in județul Alba. Miercuri sunt anunțate maxime de 29-30 de grade Celsius. Vor fi insa și cateva ploi…

- VREMEA in ALBA, 16-22 mai: Variații de temperatura, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile in localitați din județ Saptamana viitoare in județul Alba temperaturile vor varia de la o zi la alta. Luni și marți maximele vor atinge 24 – 25 de grade Celsius, iar miercuri nu vor depași 16 – 17 grade.…

- Vremea in Romania si in Bucuresti va fi schimbatoare pana miercuri, dar joi si vineri temperaturile vor atinge si ar putea chiar depasi usor valoarea de 30 de grade Celsius, a transmis Administratia Nationala de Meteorologie ANM . "La nivel national, incepem saptamana 9 15 mai cu o vreme schimbatoare,…

- VREMEA in ALBA, pana duminica: se incalzește, dar vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 6-8 mai Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime pana la 23 de grade Celsius. Insa sunt anunțate și cateva ploi și furtuni. La munte, temperaturile…

- Marți, 3 mai, specialiștii ANM anunța cer noros și ploi de scurta durata, iar local, pe arii restrans, cu precadere in nord-vest, pe parcursul zilei și in zonele sudice și sud-vestice, se așteapta precipitații scurte. Meteorologii anunța vant slab și moderat, cu temperaturi mai scazute fața de ziua…

- VREMEA in ALBA, 2-8 mai: o saptamana cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vor fi ploi sau furtuni in aproape fiecare zi, saptamana viitoare, in județul Alba. Maximele se vor situa la valori de 19-21 de grade Celsius. Cel mai cald va fi joi, 5 mai. Minimele vor fi de 7-9…

- Un nou val de aer rece amenința Romania. Temperaturile vor scadea brusc cu peste 10 grade Celsius de la o zi la alta Primavara a venit, insa temperaturile reci nu vor sa dispara in totalitate. Meteorologii avertizeaza ca un val de aer polar va cuprinde Europa. Aceștia au emis mai multe alerte meteo…

- VREMEA in Romania, 21-27 martie: temperaturi de primavara, cu maxime pana la 19 grade. Prognoza meteo pe zile Saptamana aceasta aduce temperaturi de primavara, cu maxime și de 17-18, chiar 19 grade Celsius. Vor fi insa puține precipitații și se va accentua seceta care deja afecteaza unele zone. Potrivit…