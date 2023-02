Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua avertizare de Cod galben de ninsori și viscol. Vremea rea revine in 14 județe din Romania. Ce regiuni vor fi afectate de ger.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare Cod galben de ninsori și viscol care vizeaza zona Carpaților Meridionali și de Curbura, la altitudini de peste 1.700 de metri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au prezentat vremea pentru perioada urmatoare. Majoritatea romanilor se intreaba cand o sa revina vremea buna in țara, dupa ce saptamana aceasta toate regiunile au fost cuprinse de zapezi și termometrul a indicat puține grade. Cand vom scapa…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Iarna iși face simțita prezența in Romania.

- Deși mulți romani așteapta cu nerabdare zapada, veștile specaliștilor nu sunt bune. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat val de aer tropical in mijlocul iernii. Vremea se schimba radical in țara. Ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Cu toții ne-am bucurat de zile senine dupa Revelion. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea se schimba radical! Specialiștii susțin ca iarna va lovi Romania in perioada care urmeaza. De cand se vor intregistra temperaturi scazute in țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de ninsoare și viscol in Romania, valabil pentru urmatoarea perioada. Iata care sunt zonele in care precipitațiile se vor transforma in ninsoare, dar și temperaturile care se vor inregistra.