- Vortexul polar ajunge in Romania, aducand ger si ninsori in urmatoarele zile. Ne așteapta o racire accentuata a vremii in zilele urmatoare. Va fi ger in mai multe zone, iar la munte se anunta ninsori viscolite. Vremea intra intr-un proces de racire accentuata. Vortexul care a pus stapanire pe Marea…

- Un ciclon polar aduce iarna in Romania! Ultimele zile au adus schimbari climatice in aproape toata Europa. Conform datelor meteo, valorile termice au resimțit o scadere brusca, inclusiv in Europa de Est. Meteorologii romani explica fenomenul, aceștia spunand ca temperaturile scad datorita unui ciclon…

- Postul B1 TV va difuza in premiera și in exclusivitate in Romania documentarul ”De ce platim taxe?”, vineri seara, incepand cu ora 23:00. Filmul prezinta o ampla analiza a sistemului de taxe, din cele mai vechi timpuri și pana in prezent. Telespectatorii vor putea afla cum mari evenimente din istoria…

- Un studiu realizat de compania Goodyear arata ca romanii sunt cei mai pregatiti soferi din Europa pentru condusul pe timp de iarna. Acest studiu a vizat atitudinile, dar si obiceiurile soferilor din Europa fata de condusul in sezonul rece si a inclus 4000 de conducatori auto din opt tari. Astfel, conform…

- Dupa doi ani in care industria aviatica a fost marcata de restricțiile impuse de pandemia Covid-19, calatoriile sunt din nou pe un trend ascendent. Insa creșterea subita numarului de zboruri dupa o lunga perioada de pauza a declanșat și o criza care a afectat toți operatorii, o criza care a dus la aeroporturi…

- ”Piata de self-storage (depozite de inchiriat) din Romania devine o piata stabila, ajungand la 25.000 mp inchiriabili in 2022, ceea ce reprezinta o cota de 0,2% din suprafata totala de astfel de solutii de depozitare in Europa”, potrivit raportului special European Self Storage Industry lansat de CBRE,…

- O mare parte din Europa se confrunta cu o criza de aprovizionare pe timp de iarna, iar printre cele mai expuse state se numara Germania, Ungaria și Austria. Printre națiunile mai puțin afectate se numara Franța, Suedia și Marea Britanie, care nu s-au bazat in mod tradițional pe Rusia, precum și Italia.…