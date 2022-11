Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Adrian Cioroianu, a anuntat, luni, ca volumul „Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI; Romania in context european actual”, reprezentand lucrarea de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, va fi „din zilele…

- Directorul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Adrian Cioroianu, a anuntat, luni, ca volumul "Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI; Romania in context european actual", reprezentand lucrarea de doctorat a ministrului Afacerilor Interne,

- Meteorologii anunța temperaturi scazute in zilele urmatoare, mult mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada. Vremea va fi deosebit de rece in cele mai multe zone ale țarii. Miercuri, 21 septembrie, vremea va fi rece pentru aceasta data in toata țara, chiar deosebit de rece in vest, sud-vest,…

- Dupa valul de caldura anunțat pentru Romania, meteorologii avertizeaza ca țara noastra va fi acoperita de ploi torențiale, temperaturi deosebit de scazute și vanturi puternice, in urmatoarele 24 de ore. Care sunt zonele afectate de vremea severa

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de maine, 11 septembrie 2022. Cum va fi vremea la munte, la mare, dar și in București. Iata ce temperaturi se vor inregistra maine in Romania!

- Odata cu moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe teritoriul Scoției a inceput și „Operațiunea Unicorn”. Este vorba despre un plan de acțiune creat pentru aceasta situație, in cadrul caruia trupul suveranei va fi adus la Londra.

- Vremea in zilele urmatoare, potrivit specialistilor in meteorologie va fi racoroasa. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat.PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 05.09.2022 ORA 09:00 06.09.2022 ORA 09:00Vremea va fi racoroasa, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre 21 si…

- Ce se intampla cu pensiile și salariile din Romania? Ministrul Muncii vine cu un anunț important pentru toți romanii. „Salariul minim trebuie sa creasca”, a susținut oficialul. Cu cat propune Partidul Social Democrat marirea pensiilor? Ministrul a fost intrebat in cursul zilei de duminica daca exista…