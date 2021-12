Stiri pe aceeasi tema

- O masa de aer rece va cuprinde țara saptamana viitoare, astfel ca temperaturile vor scadea semnificativ, iar nopțile vor fi foarte reci. Prognoza ANM indica momentan o incalzire in zilele de Craciun, zapada fiind prezenta mai ales la altitudini mai mari.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 20 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022. Specialistii au anuntat cum va fi vremea de Craciun si de Revelion. Saptamana viitoare, vremea va intra intr-un proces de racire ce se va resimti in majoritatea…

- VREMEA de CRACIUN in Transilvania, la munte și in celelalte regiuni din țara. Prognoza meteo, 13-26 decembrie Vremea este intr-un proces de continua racire in urmatoarele zile. Perioade cu ninsori sunt anunțate dupa jumatatea lunii decembrie. Din datele meteorologilor, valabile la aceasta data, va ninge…

- Cum va fi VREMEA de Craciun 2021: Temperaturi scazute și șanse de ninsoare. Prognoza METEO pe DOUA saptamani Cum va fi VREMEA de Craciun: Temperaturi scazute și șanse de ninsoare. Prognoza METEO pe DOUA saptamani Prognoza meteo pentru fiecare regiune, pentru urmatoarele doua saptamani, a fost transmisa…

- Temperaturile vor avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, urmand ca de la jumatatea lunii sa revina la normal. Saptamana 6 – 13.12 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in cea mai mare parte a țarii,…

- Meteorologii au anunțat marți prognoza pentru luna decembrie. Vremea va fi, in prima parte, mai calda decat normalul perioadei, iar intre 6 și 13 decembrie temperaturile vor fi mai mici decat cele specifice. Saptamana 29.11.2021 – 06.12.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor trece peste valorile normale ale perioadei in mai multe zone ale Romaniei. Cantitațile de precipitații estimate vor fi apropiate de...

- Meteo. Vremea se schimba radical in unele parți ale țarii. Meteorologii au anunțat ce temperaturi se vor inregistra in zilele urmatoare și unde sunt posibile ploi.Prognoza meteo pentru urmatoarele zilePotrivit meteorologilor, in saptamana 4 – 10 octombrie, temperaturile vor fi situate in jurul celor…