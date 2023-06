Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 – 8 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie – 7 mai. Banat In prima zi a intervalului se vor inregistra valori termice apropiate de mediile…

- Anunț ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo și a precizat cum vor arata termometrele in urmatoarele patru saptamani. Meteorologii ne avertizeaza ca nu vom scapa de vremea ploioasa prea curand.

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut o estimare privind temperaturile și cantitațile de precipitații, care se vor inregistra la nivel național, pana in prima saptamana a lunii mai. Ploaie-soare, ploaie-soare cam de asta vom avea parte in perioada urmatoare inclusiv de Paște. Partea buna este…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pe urmatoarele doua saptamani. Astfel, in perioada 27 martie – 9 aprilie, regimul termic va inregistra o racire, la nivel national fiind preconizate temperaturi in scadere pe timpul zilelor, dar mai ales noaptea cand,…

- Anunț ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea pe finalul lunii martie.

- Vremea va fi, in general, frumoasa pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (20 martie – 2 aprilie), cu temperaturi diurne, in general, peste mediile perioadei, in timp ce probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata spre finalul acestei luni, se arata in prognoza de specialitate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Iata cum va fi vremea de Paște, dar și ce temperaturi vor inregistra termometrele.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Pana pe 3 aprilie, va fi in general mai cald decat ar fi normal și se vor inregistra destul de multe precipitații. ANM a actualizat prognoza meteo pentru fiecare saptamana, in perioada 6 martie – 3 aprilie.…