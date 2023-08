#ConstantaEsteBine: 25 august 2023 Darul propriei noastre persoane

25 august 2023Darul propriei noastre persoaneDaca am stii ca incercarile vietii, precum Noaptea intunecata a sufletului, ne asteapta dupa colt, am fugi din toate puterile si am evita o.Greg Bradden in cartea sta Pasind intre lumi spune:"Cine ar face altfel Care om in… [citeste mai departe]