- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Meteorologii au specificat daca vom avea sau nu zapezi și viscol in aceasta iarna. Iata cum va fi vremea in țara noastra in iarna 2022-2023!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea pana in data de 23 octombrie, in fiecare regiune a Romaniei!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii anunța temperaturi de 30 de grade Celsius, dar și zone unde vor fi furtuni. Prognoza meteo este valabila pentru ziua de maine, 29 septembrie 2022.

- Meteorologii anunța ploi in averse, insemnate cantitativ, dar și descarcari electrice in mai multe județe din țara. Atenționarea meteo intra in vigoare luni la ora 18. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, in dimineața zilei de luni, 26 septembrie, o atenționare meteo COD GALBEN…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat temperaturi scazute in perioada urmatoare și ploi la nivelul intregii țari. Saptamana 12.09.2022 – 19.09.2022 Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile…

- Prognoza meteo 12.09.2022 – 10.10.2022. Administrația Naționala de Meteorologie anunța temperaturi scazute in perioada urmatoare și ploi la nivelul intregii țari. Saptamana 12.09.2022 – 19.09.2022 Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Meteorologii au actualizat, in dimineața acestei ultime zile din saptamana avertizarile Cod galben și portocaliu, anunțand in ce zone sunt așteptate manifestari de instabilitate atmosferica. Mai multe județe se vor afla sub COD PORTOCALIU de ploi abundente, pana luni dimineața, 01 august, la ora 03.…

- ■ atentionarea vizeaza jumatatea de vest a judetului ■ a intrat in vigoare astazi, la ora 12:00 si este valabila pina pe 28 iulie, la ora 02:00 ■ Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata ce vizeaza jumatatea de vest a judetului Neamt. Aceasta intra in vigoare…