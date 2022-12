Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii vin cu vești bune. Vremea incepe sa se incalzeasca și se pot inregistra temperaturi cu 10 grade Celsius mai ridicate fața de valorile specifice pentru aceasta perioada a anului. Conform meteorologilor, vremea va fi placuta și de Craciun, dar in depresiuni, valorile termice negative vor…

- COD GALBEN de ploi in Alba și județele din partea de Vest a țarii. Zonele vizate și intervalul de valabilitate al atenționarii Meteorologii au emis o atenționare de Cod Galben de ploi insemnate cantitativ in mai multe județe, printre care și Alba. Va fi afectata mai ales partea de Nord – Vest a județului…

- Cum se anunța a fi vremea in urmatoarele doua saptamani și cum vor fi temperaturile, in perioada ce vine, pana aproape de Craciun? Meteorologii vin cu informații de ultim moment. Sunt vești de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) facute publice luni, 5 decembrie. Mai exact, o estimare a…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu o noua avertizare de vreme rece pentru țara noastra, semn ca iarna vine in Romania. Iata cum va arata vremea de Craciun și care sunt temperaturile care se vor inregistra, dupa o perioada mai calda decat de obicei.

- Meteorologii au emis cod galben de ceața in Romania, pentru aceasta seara. Astfel, miercuri seara, pana la ora 23:00, șapte județe din țara se afla sub avertizari Cod galben de ceața. Vezi care sunt cele mai afectate localitați!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis prognoza meteo pana la jumatatea lunii noiembrie. Iata cum va fi vremea pana in data de 14 noiembrie, in fiecare regiune a Romaniei!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Meteorologii au specificat daca vom avea sau nu zapezi și viscol in aceasta iarna. Iata cum va fi vremea in țara noastra in iarna 2022-2023!

- Vremea in decembrie 2022, in Romania. Prognoza: cum vor fi temperaturile și ce șanse de zapada avem, de Craciun și Anul Nou Predicții de ninsoare pentru iarna 2022-2023: Meteorologii au date noi de prognoza care arata modelele de ninsoare pentru urmatorul sezon de iarna, influențate de curentul La Nina.…