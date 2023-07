Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației de Meteorologie au actualizat prognoza meteo. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca, in perioada urmatoare, dupa ploi, temperaturile vor fi caniculare. Iata cum va fi vremea incepand cu finalul acestei saptamani.

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vor fi precipitatii si temperaturi mai scazute decat mediile normale ale perioadei in aproape toata Romania. Ulterior, vremea se va schimba. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in saptamana 12-19 iunie „valorile termice vor fi mai coborate decat…

- Meteorologii anunța ca pana la jumatatea lunii iunie vremea se va incalzi in mai multe regiuni ale țarii. Aceștia mai avertizeaza ca in urmatoarele patru saptamani vor fi și precipitații.Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in saptamana 22– 29 mai, mediile valorilor termice se vor situa…

- Meteorologii au emis, marți, o prognoza speciala pentru zona Capitalei. Sunt așteptate ploi in aversa, posibil insoțite de descarcari electrice. Nu vor lipsi din peisaj nici rafalele de vant. Prognoza speciala pentru zona municipiului București, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani va fi vreme frumoasa in intreaga țara. Pana la jumatatea lunii iunie vor fi perioade cu ploi in diferite zone ale țarii, dar și temperaturi placute. Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in saptamana 15– 22 mai valorile termice se vor…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada va fi vreme schimbatoare in intreaga țara. Pana in prima saptamana a lunii iunie vor fi perioade cu ploi, dar și temperaturi crescute. Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in saptamana 8– 15 mai, valorile termice vor fi mai coborate decat cele…

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pentru luna mai 2023. Nu scapam de frig. Se anunța temperaturi medii sub specificul acestei perioade de timp a anului. COD GALBEN in mai multe județe Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru luna mai…

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 - 8 grade. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie - 7 mai.BANAT Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…