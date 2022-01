Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termice vor fi mai mari in luna ianuarie decat cele specifice pentru aceasta perioada in aproape toate regiunile tarii, potrivit estimarilor meteorologice emise pentru intervalul 3 – 31 ianuarie 2022 de catre ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata, publicate de Administratia…

- Sunt informații de ultima ora venite de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) cu privire la prognoza pentru perioada imediat urmatoare, respectiv pentru ultima zi din noiembrie și prima zi a lui decembrie, cea dintai luna de iarna calendaristica. Specialiștii ANM au transmis o informare meteo,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o luna. Iata cum va fi vremea pana pe 13 decembrie 2021 Saptamana 15.11.2021 – 22.11.2021 Valorile termice se vor situa in jurul...

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo valabila pentru perioada 8-21 noiembrie. Meteorologii anunta ca in intervalul 8 – 12 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de 11...12 grade, iar cea a minimelor va cobori de la 7 la 2 grade. Finalul primei saptamani va aduce si…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani, valabile pana pe 6 decembrie. Meteorologii anunta ca pana la sfarsitul lunii noiembrie temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari. Cantitatile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi puternice, valabil de joi ora 18.00 pana vineri la aceeași ora, in șapte județe. Alte alerte xod galben de vant puternic și ploi sunt in vigoare. Conform ANM, in județele Timiș și Arad, in vestul județului Caraș-Severin, precum…

- Prima jumatate a lunii noiembrie aduce temperaturi mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), noiembrie incepe cu cateva zile friguroase, apoi temperaturile ajung chiar și la 22 de grade.…

- Venim cu vești proaspete de la meteorologi. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, prognoza meteo pentru luna noiembrie este una foarte buna, caci se anunța temperaturi mai ridicate decat cele normale perioadei calendaristice.