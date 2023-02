Stiri pe aceeasi tema

- Vremea incepe sa se incalzeasca in Romania. Temperaturile incep sa urce considerabil in termometre, semn ca primavara iși face apariția. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și ne spun de ce au inceput sa creasca valorile atmosferice inca de acum.

- In ultimele saptamani, vremea a fost destul de schimbatoare. Temperaturile inregistrate in termometre au avut valori de pana la -31 de grade Celsius, in timp ce, la diferența de cateva zile, valorile atmosferice ajungeau la 0 grade Celsius. Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Meteorologii avertizeaza sa saptamana viitoare, in sudul țarii, vremea va fi anormala: se vor atinge 20 de grade Celsius.De marți pana joi inclusiv, sunt așteptate maxime ce se vor incadra, probabil, marți intre 7 și 17 grade, miercuri și joi intre 11 și 20 de grade pe partea de sud a țarii. De așteptat…

- Vremea se schimba radical de marți, 10 ianuarie. Sunt așteptate ploi abundente in mare parte din țara, iar la munte, precum și in nord-estul țarii se anunța ninsori. Temperaturile vor scadea de la o zi la alta, insa de saptamana viitoare cresc din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romanii s-au bucurat de cateva zile de vreme frumoasa. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ninsori. Cand iși va face iarna simțita prezența. Temperaturile sunt mai ridicate decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada a anului, departe de -38,8 grade Celsius.

- ■ astazi, la ora 18.00, in masiv s-a resimtit cea mai mica temperatura din Romania ■ vremea se schimba, find emise doua Coduri galbene ■ Locul din Romania unde astazi, 4 ianuarie 2023, s-a resimtit cea mai mica temperatura din tara a fost pe Ceahlau, termometrele indicand valori cu mult sub zero grade.…

- Schimbare brusca a vremii in Romania. ANM anunta prognoza meteo actualizata De maine se incalzește in Romania. Temperaturile vor fi chiar și cu 10 grade peste cele normale. Iata prognoza meteo actualizata pentru perioada Sarbatorilor. „Speram ca se incalzește in toate regiunile. S-a incalzit deja. In…

- Schimbare radicala a vremii, ninsorile deja lovesc Romania, ninge in vestul țarii, iar carosabilul este umed. Pe parcursul nopții, pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi au patrulat și acționat 50 de utilaje și s-au raspandit aproape 200 de tone de material antiderapant. S-a acționat preponderent…