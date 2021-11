Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța vreme foarte rece, cu minime de 2 grade, in ultimele zile din octombrie. ANM a emis prognoza meteo pentru perioada urmatoare, intre 25 octombrie și 7 noiembrie.

- Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani (18 - 31 octombrie) este unul oscilant, cu perioade in care valorile maxime vor creste pana la 22 de grade Celsius, dar si cu episoade de racire accentuata, cu nopti in care temperaturile vor scadea sub 4 - 5 grade, si chiar sub zero grade in…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o prognoza pentru luna noiembrie. Meteorologii au indicat o vreme neobișnuita pentru ultima luna din sezonul de toamna. De ce temperaturi vor avea parte romanii? Prognoza ANM pentru luna noiembrie Specialiștii de la ANM au venit cu detalii…

- VREMEA pana in 3 octombrie. Posibile NINSORI la munte. Zile mai reci, apoi mai calde. Prognoza pe 2 saptamani, in regiuni Vremea va fi rece in urmatoarele trei zile, apoi se incalzește și la inceputul lunii octombrie temperaturile scad din nou. La munte, la altitudini mai mari, este posibil sa fie ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa pentru urmatoarele ore. Avertizare ANM de vreme severa Ne așteapta ploi torențiale, insoțite de vijelie și grindina, potrivit ANM. Avertizarea este valabila in mai multe zone ale țarii. Administrația Naționala de Meteorlogie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Pe parcursul primei saptamani, zilele calde, cu temperaturi in jurul celor normale ale perioadei, respectiv maxime in medie de 25...26 de grade vor alterna cu perioade racoroase (in special in 1 si 2…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada cuprinsa intre 31 august – 12 septembrie 2021. Care sunt detaliile oferite de meteorologi pentru urmatoarele saptamani? Meteo ANM pentru 31 august – 12 septembrie 2021 ANM a facut publica o prognoza pentru…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Romania scapa de canicula! Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pe patru saptamani. Vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in prima saptamana a intervalului, iar in a doua temperaturile vor fi mai mici…