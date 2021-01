Stiri pe aceeasi tema

- „E o epidemie mai mult sau mai puțin forțata, mai mult sau mai puțin inventata – nu discutam acum. Eu sunt vaccinat cu toate vaccinurile facute pana acum… dar asta nu este un vaccin! E un ser, sa-i spunem… nu știu, putem inventa cuvinte ca sa le punem cumva in dicționar in dreptul lui. Este un ser modificator…

- Ministerul Sanatații spune ca, pana la acest moment, in țara noastra nu a fost confirmata prezența noii tulpini de Covid-19, depistata prima data in Marea Britanie. „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate…

- Potrivit LifeBox , liderul pieței de healthy food delivery din Romania, suma medie cheltuita pentru un meniu cu preparate culinare sanatoase de Sarbatori va fi de circa 250 lei, in cele trei zone in care este prezenta compania: București & Ilfov, Cluj-Napoca & Florești și Oradea. Totodata, LifeBox estimeaza…

- Iarna iși intra in drepturi in Romania. ANM a emis in cursul nopții o prognoza speciala pentru București, avertizand ca vremea va fi inchisa in Capitala, temporar va ninge și de va depune un strat de zapada de 5-10 centimentri, iar in primele ore ale zilei de marti se vor semnala precipitatii mixte…

- Adrian Marinescu, medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, a precizat, miercuri, ca nu exista nici un vaccin sigur 100 %, insa vaccinul dezvoltat de Pfizer și Moderna, care are o eficiența de 95 %, este ”exact ceea ce ne trebuie”, noteaza Antena 3. Medicul a…

- Romania s-a impus cu 5-3 la Ploiești, in fața reprezentativei Belarusului, intr-un meci cu doua reprize total diferite. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București, Pro TV18 noiembrie: Irlanda de Nord – Romania (Liga…

- Noiembrie a inceput cu vreme blanda de toamna și valori termice ridicate pentru aceasta perioada. Insa, in zilele urmatoare, o masa de aer rece va aduce o scadere a temperaturilor. Maine și poimaine, vremea va ramane frumoasa și mult mai calda decat in mod obișnuit, in aceasta perioada a anului, mai…

- Dupa o perioada de cateva zile in cursul acestei saptamani, cand valorile termice vor fi mai ridicate decat in mod normal, dupa data de 31 octombrie va urma o racire accentuata, iar precipitatiile vor fi din ce in ce mai prezente, in zonele montane chiar sub forma de lapovita si ninsoare, releva…