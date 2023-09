Stiri pe aceeasi tema

- Atenționari COD GALBEN de furtuna in ALBA și alte județe din țara. Ploi torențiale, vijelii, grindina. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari Cod galben de furtuni valabile joi, pana la ora 22.00, in Alba și alte județe. Condiții de instabilitate atmosferica vor…

- Vin informații de ultima ora de la meteorologi. Dam uitarii temperaturile caniculare, dar vin furtunile, in multe zone din Romania. Sunt anunțate perioade cu instabilitate atmosferica in mai multe județe ale țarii. Și anume averse, vijelii, dar și descarcari electrice și grindina. Specialiștii de la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment de ultima ora. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca acest val de aer tropical va aduce furtuni și averse torențiale in mai multe zone din Romania.

- Atenționare COD GALBEN de furtuna in ALBA și alte județe din țara. Ploi, vant puternic, grindina. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari Cod Galben de furtuni valabile pentru județul Alba și alte zone din țara, joi, pana la ora 20.00. Vor fi ploi, unele torențiale,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment pentru oameni. Au fost emise un cod galben și un cod portocaliu de furtuma și grindina, valabile pentru mai multe localitați din Romanoa. Vremea va fi, din nou, instabila, iar mai multe județe vor fi afectate.

- Tornada in Romania? Temperaturile caniculare sunt doar inceputul unui șir de fenomene meteo extreme ce afecteaza țara noastra. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua avertizare. Anunț de ultima ora de la ANM, ce zone sunt vizate. O noua avertizare ANM Romania se confrunta…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod portocaliu și galben de vijelii și grindina in Romania. Pana cand este valabila, dar și care sunt zonele vizate de aceste condiții. Iata ce au anunțat specialiștii cu privire la vreme.

- In urma cu cateva momente, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Specialiștii au anunțat ca vremea se incalzeste si in țara noastra, iar asta dupa un inceput de vara cu ploi, vijelii, grindina si inundatii. Dupa furtuni, in Romania noastra urmeaza un val de…